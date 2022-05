ÖSV-Athletinnen zu Gast bei Löffler

Seit mehr als 40 Jahren ist das Rieder Unternehmen bereits Ausstatter des ÖSV. Alle Nordischen Teams gehen in transtex-Funktionswäsche und hochtechnischen Rennanzügen an den Start, zudem erhalten sie auch Löffler Warm-up- und Wärmeüberbekleidung. Der Spitzensport liefert dem Sportbekleidungshersteller wichtige Erkenntnisse sowie permanentes Feedback. Das dadurch gewonnene Know-how fließe umgehend in stetige Weiterentwicklung der Produkte, davon profitiere jeder Löffler-Kunde hautnah.