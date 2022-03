Österreichs U21-Nationalmannschaft ist heute in Ried zum Siegen verdammt

Schafft das österreichische U21-Nationalteam doch noch die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien? Die direkte Qualifikation mit Platz eins in der Gruppe A ist nach dem 0:0 in Kroatien nicht mehr möglich. Mit 13 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch auf dem dritten Platz.

Heute Abend (18 Uhr) kommt es in der Josko Arena in Ried zum Duell mit dem Tabellenzweiten Norwegen. Nur ein Sieg hält Österreichs Chancen auf Platz zwei und eine EM-Qualifikation noch aufrecht. Der zweite Rang würde ein Ticket für das Playoff bedeuten, der Beste aller Gruppenzweiten qualifiziert sich direkt für das Turnier im kommenden Jahr.

Die Ausgangslage für die Österreicher vor dem Spiel in Ried ist aber nicht allzu gut. Zwar würde man mit einem Sieg die Norweger überholen, allerdings haben diese zwei Spiele weniger ausgetragen. Vereinfacht gesagt: Österreich benötigt gegen Norwegen und Finnland zwei Siege und muss gleichzeitig auf weitere Ausrutscher von Norwegen hoffen.

Ried als fixer Austragungsort

Das Auswärtsspiel in Norwegen verloren die Österreicher mit 1:3. "Jetzt müssen wir unsere offene Rechnung mit Norwegen begleichen", sagt Teamchef Gregoritsch vor dem Duell in Ried.

Seit die U21-Nationalmannschaft erstmals im November 2019 gegen den Kosovo in der Josko Arena spielte, ist das Innviertel zur fixen Heimstätte der Nachwuchs-Nationalmannschaft geworden. Mit Linksverteidiger Felix Seiwald steht auch ein Spieler der SV Ried im Aufgebot der Österreicher.

Tickets zum Preis von zwölf Euro beziehungsweise sechs Euro (ermäßigt) gibt es heute noch bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle und ab 16.30 Uhr bei der Stadionkasse Ost zu kaufen. Dauerkartenbesitzer der SV Ried erhalten ein Ticket um sechs Euro. Online gibt es Karten unter www.svried.at