Österreichs Soldat des Jahres bringt Zulauf in Ried

Die Bauarbeiten laufen, 80 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in die Modernisierung der Rieder Kaserne investiert werden. 220 Berufssoldaten sind aktuell beim Panzergrenadierbataillon 13 in Ried stationiert, 250 sollen es in den nächsten Monaten werden. Der Innviertler Dominik Friedinger, frischgebackener Soldat des Jahres in Österreich, hilft dabei kräftig mit: Der Kommandant des Aufklärungszugs hat sich zum Spezialisten beim Recruiting entwickelt. "Sein Umgang ist vorbildlich, er ist ein Motivator. Einige Soldaten haben sich extra hierher nach Ried versetzen lassen. Es geht um Kameradschaft und die Qualität der Ausbildung", so Bataillonskommandant Alfred Steingreß.

Bataillonskommandant Alfred Steingreß

"Ich gehe auf die Leute ein, das gesamte Umfeld ist entscheidend. Wir bieten in Ried ein breites Spektrum", so Friedinger. Der Soldat des Jahres hat bereits vier Auslandseinsätze absolviert, davon drei in Bosnien und einen im Libanon. Ein weiterer Erfolg macht Rieds Kaserne indirekt zum Standort des Jahres: Mit Nico Eichinger aus Mehrnbach hat die Innviertler Garnison auch den frischgebackenen Grundwehrdiener des Jahres in ihren Reihen. "Das ist in Summe herausragend", sagt Steingreß. Der Ist-Stand konnte innerhalb eines Jahres um 30 Berufssoldaten gesteigert werden. "Wir haben auch bei der Gerätschaft Zulauf. Aktuell geht es zum Beispiel um die Ausbildung zum Drohnenführer."

Positive Rückmeldungen

Bei der Personalrekrutierung sei die Rieder Kaserne gut unterwegs. "Es gibt aber noch Luft nach oben. Wir haben unter den Berufssoldaten Ideen gesammelt und drehen an einigen Rädchen", so Steingreß. "Vom Feldkoch bis zum Offizier – die Angebotspalette in Ried ist sehr breit." Sogenannte Feldtage in Überackern im Bezirk Braunau seien sehr gut besucht gewesen. "Das Interesse an uns ist definitiv vorhanden. Wir bieten flexible Arbeitszeiten."

Die regelmäßige anonyme Befragung von Grundwehrdienern bestätige den eingeschlagenen Weg. In den vergangenen zwei Jahren seien die Rückmeldungen erfreulich positiv gewesen. "Psychologen gratulieren uns dazu. Der raue Ton gehört der Vergangenheit an. Das heißt nicht, dass wir weich sind. Die Anforderungen in der Ausbildung sind hoch, zugleich werden wir gut bewertet."

Auch bei den Soldatinnen gebe es tendenziell mehr Zugänge als Abgänge. "Wir haben jetzt eine Frau Leutnant und hoffen, im nächsten Jahr eine weitere Frau Leutnant begrüßen zu dürfen, die derzeit die Ausbildung durchläuft", sagt Steingreß.

Die Kaderpräsenzeinheit – mindestens 110 Berufssoldaten – bereitet sich aktuell für einen möglichen Auslandseinsatz in Bosnien vor. "Als voll ausgebildete Reservekompanie, die innerhalb von fünf Tagen bereitstehen muss." Der jüngste Einrückungstermin an Grundwehrdienern sei auf höchstem Niveau ausgebildet worden. "Die Grundwehrdiener sind die wichtigste Basis für die Rekrutierung von Berufssoldaten." Im Jänner kommen 150 neue Grundwehrdiener nach Ried.

50 Ulan-Schützenpanzer sind in Ried stationiert, nun geht es an die technische Verlängerung der Nutzungsdauer. 80 Millionen Euro sind für die schrittweise bauliche Modernisierung der Kaserne vorgesehen – für die nächsten zehn Jahre wird parallel zum Betrieb gebaut. Die Kaserne erhält bis Oktober 2025 einen eigenen Bahngleis-Zugang. Eine eigene "Panzerstraße" zum Heeresübungsplatz nach Mehrnbach ist zwar auch im Hinterkopf, die Umsetzung scheiterte bisher aber an Grundstücksfragen.

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl