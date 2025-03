Österreichs Forellenzüchter zu Gast im Innviertel, der "Wiege" der Branche

Ein Fachtag samt Jahreshauptversammlung brachte 80 heimische Forellenzüchter zur Forellenzucht Hartl in St. Peter am Hart, die schon seit knapp 60 Jahren besteht. Die "Wiege" der heimischen Salmonidenzucht geht ebenfalls auf die Region und das Jahr 1854 zurück. Von der Firma Hartl aus würden Fische mittels modernster Ausrüstung schonend zu Abnehmern in Österreich und im angrenzenden Bayern transportiert, so das Unternehmen. Zu den Kunden zählen hauptsächlich Wiederverkäufer, Angelteiche und Gewässerbewirtschafter.

Seit 1964 züchtet der Familienbetrieb Salmoniden, also Forellen und Saiblinge, in Quellwasser. Es handle sich um eine Tradition, die in der Region historisch weit zurückreicht: Bereits im Jahr 1854 gelang es – nicht weit vom heutigen Betrieb der Firma Hartl entfernt – erstmals in Österreich, Salmoniden von Hand zu vermehren. Dies sei ein bahnbrechender Durchbruch für die heimische Fischzucht gewesen. Bei einer Besichtigung erhielten die Teilnehmer des Fachtags Einblicke von Rosemarie und Peter Hartl in die Aufzucht und Bruthäuser, in denen Forellen und Saiblinge aufwachsen. Die Familie Hartl kombiniere die erprobten Techniken aus der Vergangenheit, die Peters Vater Alois Hartl geprägt hat, mit modernen Entwicklungen und zeige dabei Erfindergeist und handwerkliches Können. Tatkräftige Unterstützung gebe es dabei von den fünf Kindern, die ebenfalls im Betrieb mit anpacken. Die Söhne Ludwig und Xaver Hartl treten nach und nach in die Fußstapfen ihrer Eltern.

Verbandsobfrau Helga Bültermann-Igler betonte beim Fachtag den Zusammenhalt in der Branche: "Wir stehen vor vielen Herausforderungen, die wir gemeinsam gut schaffen. Wenn wir zusammenstehen, können wir wirklich etwas bewegen." Bei der Tagung gab es Fachvorträge. Der Sachverständige Thomas Nestler gab Einblicke zur Wiederverleihung wasserrechtlicher Bewilligungen. Die Behördenverfahren seien oft komplex und für Personen ohne juristische Vorkenntnisse herausfordernd. Der Innviertler Ernährungsexperte Christian Putscher zeigte auf, welchen wertvollen Beitrag Fisch zu einer gesunden Ernährung leiste.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper