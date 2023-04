Ökologie und Ökonomie verknüpfen

Der anhaltende Arbeitskräftebedarf war ein zentrales Thema bei einem Besuch von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner im Bezirk Ried. "Wir steuern auf Vollbeschäftigung zu." Man versuche, mit Aus- und Weiterbildung zu reagieren. 28.245 Menschen sind im Bezirk Ried unselbstständig beschäftigt, um 319 mehr als im Vorjahr.

Die Zahl der offenen Stellen im Bezirk liege bei 1400, dem stehen 929 vorgemerkte arbeitslose Personen gegenüber, so Achleitner, der unter anderem die Reiter – Innviertler Fleischwaren KG in Eberschwang und den Naturmöbelhersteller Team 7 in Ried besuchte, der aktuell seine Firmenzentrale mit 6100 Quadratmetern Gesamtnettofläche neu errichtet.

Ökologie und Ökonomie

Das benötigte Holz stamme zum Teil aus den eigenen 77 Hektar großen Wäldern, die PV-Anlage werde erweitert und ein neues Heizhaus ermögliche eine autarke Wärmeversorgung. "Team 7 zeigt vor, wie Ökonomie und Ökologie verknüpft werden können", so der Landesrat. "Unser Ziel ist es, die ökologischste und effizienteste Massivholzfertigung der Welt zu entwickeln: die grüne Fabrik von Team 7", sagt Georg Emprechtinger, geschäftsführender Eigentümer des Unternehmens. Team 7 gilt als Weltmarktführer für maßgefertigte Naturholzmöbel im Premium-Bereich nach ökologischen Prinzipien. "Nachhaltigkeit ist der neue Luxus, der einen Gewinn an Lebensqualität bedeutet", so Emprechtinger.

Team 7 habe trotz schwieriger Rahmenbedingungen und einem instabilen konjunkturellen Umfeld im Vorjahr einen Umsatz von 118 Millionen Euro und damit einen Zuwachs um 10,3 Prozent erwirtschaftet. "Das Frühjahr 2023 war infolge der Energiekrise, Inflation und gebremster Konsumlaune zwar leicht rückläufig, dennoch hoffen wir, das Rekordvorjahr wieder zu erreichen", sagt Emprechtinger.

Mit insgesamt 745 Mitarbeitern und Möbelexporten in über 35 Länder zähle das Innviertler Unternehmen zu den starken Wirtschaftsfaktoren Oberösterreichs – und zu einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region.

