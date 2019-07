Ökojäger glauben an erste Erfolge: Kaum verbissene Bäume im Buchwald

"Die Ökojagd hat im Innviertel mit dem Jagdrevier Mörschwang praxisorientiert Fuß fassen können", behauptet Walter Christl vom "Naturschutz Schärding, dem Verein zur Förderung von Naturräumen und Artenvielfalt" in seiner Einladung zur Waldbegehung der Mörschwanger Ökojagd. Gut zwei Dutzend Interessierte waren gekommen, um sich anzuschauen, was hier angeblich besser gemacht wird als in herkömmlichen Jagdrevieren.

Ökojagd-Pionier Johann Hauer und der Mörschwanger Jagdausschussobmann Thomas Schachinger luden zur Besichtigung des 77 Hektar großen Waldes am Buchberg. Dieser Teil der insgesamt 850 Hektar großen Mörschwanger Ökojagd gilt von dessen Betreibern als besonders gutes Beispiel, "wie schnell sich der Wald bei richtiger Bejagung erholt", sagt Hauer. Unter "richtiger Bejagung" versteht er eine "wesentlich höhere Entnahme von Rehwild als in herkömmlichen Revieren".

Mehr als 100 Rehe erlegt

Seien im vergangenen Jahr vor Übernahme durch ihn und seine "acht bis neun" aktiven Mitjägern kaum 50 Rehe erlegt worden, so sei unter seiner Führung der Ökojagd Mörschwang die Zahl der erlegten Rehe auf über 100 gestiegen. In den beiden Jahren, seit Hauer und seine Freunde in Mörschwang jagen, sei die Rehabschussquote jeweils zu "über hundert Prozent" erfüllt worden. "Was dem Wald sichtlich gut getan hat", sagt Jagdausschussobmann und Waldhelfer Schachinger, indem er auf Hunderte ein- und zweijährige Eichen verweist. Auch was Tannen angeht, hatten sich diese, was den "Nachwuchs" angeht, erstaunlich gut erholt. Hauer und Schachinger zeigen aber auch zehn- bis fünfzehn Jahre alte Tannen, die es wegen des enormen Verbisses "vor der Ökojagd" auf kaum einen Meter Wuchshöhe gebracht hätten.

Vor allem an Seitenästen mangelt es diesen Jungpflanzen sichtlich. Alle angeblich geäst – also gefressen – von Rehen. Die Frage, ob es nicht ein bisschen früh sei, nach nicht einmal drei Jahren von einem Erfolg der Ökojagd zu sprechen, meint Schachinger: "Wir können nur zeigen, was Sache ist. Wir wollen nichts beschönigen." Johann Hauer legt in seiner Art nach: "Diese Wälder sind auch deshalb weniger betroffen, weil wir im Winter die Rehe nicht füttern."

"Gefüttert wird doch nur der Trophäen wegen", erklärt einer. "Rehwild fährt im Winter automatisch das Wachstum herunter. Wird jedoch gefüttert, wird dieses natürliche Verhalten gestört", wird ein angeblicher Wissenschafter zitiert.

"Füttern ist Tiermord!", sagt ein Jäger einer Nachbargemeinde. Mitwanderer, die anderer Meinung waren, wenden sich verstört ab. Ohne aber etwas zu sagen – offensichtlich der Übermacht der Ökojäger wegen.

Dass aber Nichtfüttern im Winter nicht so schlecht sein könne, beteuern Hauer und Schachinger und bringen als Beweis dafür vor, dass die "Jahrlingsrehe durchschnittlich mehr als zwei Kilo zugenommen haben", seit die Ökojäger in Mörschwang das Kommando übernommen hätten.

Oberösterreichs Ökojagd-Obmann Johann Hauer sagt: "Wir werden zwar als Revoluzzer und Spinner hingestellt, aber das heute hier Gesehene beweist, dass wir nicht ganz so verkehrt liegen dürften." Die Frage, dass die Ökojagd aber oö-weit nicht so richtig aus den Startlöchern komme – Mörschwang ist die einzige flächendeckende Jagd dieser Art – bestreitet Hauer: "Interessierte gibt es in vielen Gemeinden. Nur trauen sich viele nicht hervor, weil sie Angst vor Repressalien haben. Von welcher Seite, sage ich hier nicht, um mich nicht strafbar zu machen."