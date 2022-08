ÖFB-Cup: Ried steht in Wels unter großem Druck

Zuletzt kassierte die SVR drei bittere Niederlagen gegen Klagenfurt, WSG Tirol und Hartberg. Die Bilanz von Christian Heinle als Cheftrainer ist bescheiden: In zwölf Bundesligaspielen unter Heinle holten die Rieder lediglich einen einzigen Sieg.

Im Cup feierte die SVR in der ersten Runde einen ungefährdeten 4:0-Sieg beim Wiener Verein Stadlau. Ein ganz anderes Kaliber wartet auf die Rieder morgen Abend (19.30 Uhr) in der zweiten Runde des ÖFB-Cups beim Auswärtsspiel gegen Hertha Wels.

Die Welser, bei denen mit Emin Sulimani ein ehemaliger Ried-Spieler auf der Trainerbank sitzt, sind einer der Titelanwärter in der Regionalliga Mitte und mit fünf Siegen und einem Unentschieden ausgezeichnet in die Saison gestartet. In der ersten Pokalrunde eliminierte Hertha Wels den Zweitligisten Vorwärts Steyr.

"Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis. Es wird eine wichtige Woche für uns", sagt Heinle. Mit einem Aufstieg im Cup und einer "ordentlichen Leistung" im OÖ-Derby am Sonntag gegen den LASK könne man "wieder viel in die richtige Richtung lenken", sagt Heinle.