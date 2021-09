ÖFB-Cup: 1100-Einwohner-Gemeinde rüstet sich für das Spiel des Jahres

Mit einem deutlichen 4:0-Erfolg über den FC Lustenau ist Regionalligist Union Gurten in die zweite Runde des Uniqa-ÖFB-Cups eingezogen. Bei einer Pressekonferenz in der Rieder Raiffeisenbank, bei der auch einige Sponsoren und Wirtschaftstreibende anwesend waren, wurde die Werbetrommel für den Cupschlager gegen Bundesligist Hartberg am Dienstag, 21. September, in der Gurtner Park 21-Arena gerührt.