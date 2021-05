Ocilion erweitert das TV-Angebot

Daraus schnürt Ocilion das Pay-TV-Paket "Entertainment HD" für die ganze Familie mit einer umfassenden Mischung aus Film-, Serien-, Doku-, Sport-, Kinder- und Musiksendern. Zuschauer können dank Replay in der Zeit zurückspringen und Sendungen der letzten sieben Tage jederzeit auf Knopfdruck genießen.

Bereits laufende Sendungen lassen sich mit der Restart-Funktion von Anfang an schauen. So stünden rund um die Uhr über 5000 Titel zum Abruf bereit, so Ocilion. "Wir bedienen alle Interessen von Sport über Dokus und Familienprogramme bis hin zu Filmen und Serien. Dank sieben Tage Replay für alle 22 Sender stehen jederzeit mehr als 5000 Titel on demand bereit", sagt Thomas Bichlmeir, Head of Content bei Ocilion. Details finden sich auf www.ocilion.com