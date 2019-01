Obmann bleibt vorerst

BRAUNAU. Shopping-Braunau hat Versammlung verschoben.

Michael Probst Bild: mala

Am Dienstag wollte der Shopping-Braunau-Vorstand rund um Obmann Michael Probst bei einer Generalversammlung zurücktreten. Doch die Sitzung wurde vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. "Es wird noch ein Gespräch mit den STS-Gesellschaftern im März geben", erklärt Probst und ergänzt: "Wir streben alle die Weiterführung des Vereins an. "

Bis Dienstag sei aber noch kein Wahlvorschlag eingereicht worden, der Verein hätte somit aufgelöst werden müssen. "Wir suchen nach Lösungen, aber derzeit steht alles noch in den Sternen", sagt er. Probst selbst will nicht mehr Shopping-Obmann sein. Die Obmannschaft sei mit einem großen Aufwand verbunden, den er nicht mehr stemmen kann und will , sagte er Anfang Jänner im Gespräch mit der Braunauer Warte. Außerdem plädiert er dafür, die Aufgaben des zukünftigen Obmannes und seines Vorstandes zurückzuschrauben, die Warte berichtete. Gesucht wird auch weiterhin nach Obmann(frau)- und Vorstandskandidaten. Alle Mitglieder von Shopping Braunau (zirka 100) können sich bei Interesse bei Michael Probst melden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema