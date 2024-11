Stadtrat Oberwagner will in Ried nur noch Tempo 20 und 30

Die Raserei in Ried habe in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagte Rieds Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Peter Stummer vergangene Woche im Gespräch mit den OÖN.

Jetzt erhält Stummer argumentative Rückendeckung von Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner: "Der von Stummer angesprochene Bereich bei der Brucknerstraße/Messegelände ist seit Jahren ein Problempunkt für die Anrainer, wie ich aus mehreren persönlichen Gesprächen weiß. Auch bei den Stadtteilgesprächen, die im Rahmen des Agenda-Stadtentwicklungsprozesses durchgeführt wurden, war die Problematik mit den Rasern eines der Hauptthemen der Anrainer."

Daher unterstütze er jede Initiative, die Verbesserungen für die Bevölkerung bringe, so der Stadtrat. Vor allem im Bereich der Stadteinfahrten bei der Schärdingerstraße, Frankenburger Straße und Braunauer Straße sowie in der Roseggerstraße werde, so Oberwagner, ebenfalls seit Jahren viel zu schnell gefahren. "Ich wünsche mir, wie schon vor Jahren gefordert, nach wie vor eine 20-km/h-Zone in der Begegnungszone und eine generelle 30er-Beschränkung im restlichen Stadtgebiet", sagt Oberwagner.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif