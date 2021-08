Oberwagner im Gespräch

Die politischen Sommergespräche, die vom Rotary Club Ried organisiert werden, gehen in die zweite Runde. Am morgigen Mittwoch, 11. August, wird Helmut Slezak Grünen-Stadtrat Lukas Oberwagner interviewen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Raiffeisen-Saal in Ried. Der Eintritt ist frei. Für alle Besucher gilt die 3G-Regel.

Oberwagner ist einer von fünf Rieder Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl. Ziel der Veranstaltungsreihe ist es, die einzelnen Kandidaten und deren Pläne für die Stadt, der Bevölkerung näherzubringen. "Jeder ist herzlich willkommen, um sich ein Bild von den Kandidaten zu machen", sagt Rotary-Ried-Präsident Wolfgang Salhofer.

Am Mittwoch, 18. August, folgt mit Peter Stummer der Bürgermeisterkandidat der SPÖ Ried.