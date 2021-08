Oberösterreich-Liga: Saisonauftakt nach Maß für Friedburg

Die zweite Niederlage innerhalb von vier Tagen hat den Höhenflug der Union Gurten jäh beendet. Auch im Oberösterreich-Derby in Vöcklamarkt gab es keine Punkte für die Madritsch-Elf. Gurten begann druckvoll und ging bereits in der 15. Minute nach einem Eckball durch einen wunderschönen Kopfball von Fabian Wimmleitner in Führung. Aber schon sechs Minuten später konnte Vöcklamarkt per Elfmeter durch Ivan Ljubicic ausgleichen. In der 25.