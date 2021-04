Obernberg wird "bienenfreundlich"

Es wurden konkrete Flächen gesucht und Vorschläge erstellt, wie diese durch mehr heimische, bienenfreundliche Pflanzen aufblühen können.

"Bienenfreundliche Gemeinden sind Vorbilder im Einsatz für mehr Vielfalt. Mit Obernberg haben wir eine weitere Gemeinde, die sich besonders für den Schutz und Erhalt der Bienen und Insekten einsetzt und beweist, dass es auch ohne Umweltgifte geht", so Kaineder. Die ökologische Vielfalt sinke – und mit ihr die regionale Lebens- und Versorgungsqualität. Gemeinden könnten viel zum Bienen- und Bodenschutz beitragen, so der Landesrat: Bienenfreundliche Gemeinden verzichten auf Pestizide auf öffentlichen Grünflächen, bepflanzen diese bienenfreundlich und laden die Bevölkerung ein, auch ihre Hausgärten in kleine Oasen für Insekten zu verwandeln.