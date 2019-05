Ob mit Erdäpfelgröstl oder Sauerkraut: "Blutwürste gehören zum Innviertel!"

Wie sie ihre Blutwurst am liebsten essen und was eine gute Blunzn ausmacht, darüber sprechen die beiden Wenger Alois Finsterer und Hans Gast im OÖN-Gespräch.

Wer hat nun die bessere Blutwurst?

Gast: Das ist Geschmackssache.

Finsterer: Jeder hat sein eigenes Rezept und die Leute unterschiedliche Geschmäcker. Die einen kaufen die Würste beim Hansi, die anderen bei mir.

Haben Sie auch schon vom jeweils anderen probiert?

Gast: Natürlich, wir haben uns schon öfters gegenseitig eine Blutwurst spendiert. Wir sind beide seit 30 Jahren am Braunauer Bauernmarkt vertreten und kennen uns dadurch schon lange.

Finsterer: Kürzlich haben wir ja das 30-Jahr-Jubiläum hier am Bauernmarkt gefeiert. Direkt an meinem Geburtstag. Und der Hansi, der hat ein paar Tage vor mir gehabt. Wir haben so viele Gemeinsamkeiten, vielleicht macht auch das die gute Blutwurst aus. (lacht)

Tauschen Sie sich gegenseitig aus?

Finsterer: Hin und wieder. Natürlich nicht die Rezepte, aber was den Bauernmarkt anbelangt schon.

Was macht für Sie die Blutwurst aus?

Finsterer: So wie der Surspeck, gehört auch die Blutwurst einfach zum Innviertel dazu.

Gast: Sie ist eine typische Alt- Innviertler-Jausen.

Und was ist jetzt das Geheimnis einer guten Blunzn?

Gast: Die Hauptzutat ist Schweinekopffleisch. Weißbrot, gerösteter Zwiebel, Pfeffer und Salz und dann noch ein paar Gewürze, die jeder selbst erarbeitet.

Finsterer: Das hätte ich jetzt auch so gesagt (lacht). Das sind die Grundzutaten. Auch die Grundwürzung ist gleich. Und dann gibt es noch ein paar Feinheiten, die den guten Geschmack ausmachen.

Wie essen Sie Ihre Blutwurst denn am liebsten?

Finsterer: Ganz traditionell. Gebraten und mit Sauerkraut.

Gast: Dito. Oder mit Erdäpfelgröstl.

Ist die Blutwurst überhaupt noch aktuell?

Gast: Ja definitiv, die Leute schätzen sie sogar wieder mehr. Unter anderem, weil wichtige Inhaltsstoffe drinnen sind, zum Beispiel Eisen vom Blut.

Finsterer: Auch jüngere Leute finden wieder zur Blutwurst. Früher war es oft eine Kopfsache. Da sagten die Leute von Haus aus: ‚Bluat, na des mog i ned’. Aber wenn sie sie probieren, lassen sie sich überzeugen.

Sie sind beide Metzger und Landwirte. Wie sehen Sie Ihren Berufsstand?

Gast: Die Leute schätzen es immer mehr, dass wir die Tiere selber aufziehen und das Getreide für das Futter bei uns wächst. Es ist viel Aufwand, aber es lohnt sich.

Finsterer: Sehe ich auch so. Die Leute kennen uns, die Produzenten. Sie wissen, wir füttern die Tiere mit dem Futter, das wir produzieren. Das wird - Gott sei Dank! - wieder wichtiger.