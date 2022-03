"Oans und Vier": Das Motto für drei Stelzhamer-Jubiläen

Ein Jahr zum Feiern – das soll das Jahr 2022 für den Stelzhamerbund werden. Die Reminiszenz an einen "Vaganten der Sprache", wie Gerti Felix, die Rieder Obfrau des Stelzhamerbundes, sagt, soll sich im Lauf des Jahres in einer Reihe von Veranstaltungen unter dem Titel "Oans und Vier" abbilden. Drei Jubiläen stehen 2022 an, die den Hintergrund für dieses Jubiläumsjahr geben.