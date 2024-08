NYC-Musikmarathon: Big-Apple-Sound mitten in Mattighofen

Konzerte, Workshops, eine Gesprächsrunde, eine Ausstellung, ein Familienmusiktag und kulinarische Schmankerl: Der NYC-Musikmarathon hat auch in seinem 13. Jahr einiges zu bieten. Kein Wunder, seit 13 Jahren steht der erfahrene Musiker Gernort Berroider hinter dem NYC-Musikmarathon, der sich bereits weit über die Grenzen Mattighofens einen Namen gemacht hat. Der gebürtige Feldkirchner weiß genau, wie der Big-Apple-Sound klingt: Er lebte viele Jahre lang in New York City. Gemeinsam mit seiner Frau und Sängerin Chanda Rule hat er Amerika zwar verlassen, den Sound allerdings, den haben die beiden nach Österreich mitgenommen. Zum 13. Mal also laden sie zum Musikmarathon, den nicht nur hochkarätige Konzerte ausmachen, sondern auch weit über die Grenze hinweg beliebte Musik-Workshops, die heuer bereits vor dem Festival stattfinden.

Besonderes Schmankerl im Festivalprogramm ist der Auftritt des US-amerikanischen Sängers und Bluesgittaristen Peter Karp. "Bereits seit längerem steht er auf unserer Wunschliste, aber erst dieses Jahr war das realisierbar", sagt Gernot Bernroider über den Musiker, der bei der diesjährigen Blues-Power-Night auf den Spuren von Bob-Dylan und James Taylor wandeln wird (genaues Programm im Infokasten).

Musik und Tanz verbunden

Spartenübergreifend zeigt sich der NYCMM heuer bei der Eröffnung. Im Fokus steht die kreative Verbindung von Musik und Tanz mit zeitgenössischen Tänzern des IDA-Institute of Dance Arts der Linzer Uni und dem Jazzensemble Gravity. Auf dem Programm am Eröffnungsabend steht aber auch eine Gesprächsrunde mit Menschen, die sich für Integration im sozialen Umfeld einsetzen. Die Frage, die an diesem Abend diskutiert wird ist: Wie können Kunst und Kultur dabei unterstützen? Am Podium Platz nehmen wird nicht nur Moderatorin Antonia-Alexa Georgiew, sondern auch Gernot Bernoider selbst. Eröffnet wird der diesjährige NYC-Musikmarathon am Mittwoch, 14. August, um 19.30 Uhr, im Stadtsaal Mattighofen.

Das Programm

13. August: Die diesjährigen Teilnehmer der Workshops , die heuer im Vorfeld des Musikfestivals stattgefunden haben, geben am Dienstag, 13. August, um 17 Uhr ein Abschlusskonzert im Voglpark Mattighofen. Eintritt: Spenden

Die diesjährigen , die heuer im Vorfeld des Musikfestivals stattgefunden haben, geben am Dienstag, 13. August, um 17 Uhr ein Abschlusskonzert im Voglpark Mattighofen. Eintritt: Spenden 14. August: Offizielle Eröffnung unter dem Motto " New Directions: Music meets Dance talks Integration." Eine spartenübergreifende Eröffnungsnacht mit Musik, Tanz und Gesprächsrunde. Beginn um 19.30 Uhr, im Stadtsaal. Eintritt: Freiwillige Spende

unter dem Motto " Eine spartenübergreifende Eröffnungsnacht mit Musik, Tanz und Gesprächsrunde. Beginn um 19.30 Uhr, im Stadtsaal. Eintritt: Freiwillige Spende 15. August: Blues Power Night mit Peter Karp und seiner Band. Karp gilt als "lebende Legende der Americana-Musikszene" und spielt ab 19.30 Uhr, im Voglpark.

mit und seiner Band. Karp gilt als "lebende Legende der Americana-Musikszene" und spielt ab 19.30 Uhr, im Voglpark. 16. August: Jazz-Soul-Funk-Night: Konzert des Anna Maurer Trio s ab 19.30 Uhr im Voglpark. Am gleichen Abend findet eine Österreich-Premiere statt. US-Vokalistin Chanda Rule präsentiert das neue Bandprojekt Sound Mosaic.

Konzert des s ab 19.30 Uhr im Voglpark. Am gleichen Abend findet eine Österreich-Premiere statt. US-Vokalistin präsentiert das neue Bandprojekt Sound Mosaic. 17. August: Swing under the stars night : Sieben ungarische Musikvirtuosen des "Swing à la Django" treten ab 19.30 Uhr im Voglpark auf.

: Sieben ungarische Musikvirtuosen des treten ab 19.30 Uhr im Voglpark auf. 18. August: Familienmusiktag. Trommeln, Singen, Tanzen, Basteln, Spielstationen und Mitmachkonzert (13 Uhr) für Familien und Kinder ab 11 Uhr im Voglpark

Trommeln, Singen, Tanzen, Basteln, Spielstationen und Mitmachkonzert (13 Uhr) für Familien und Kinder ab 11 Uhr im Voglpark Karten gibt es in der Stadttrafik Mattighofen oder online unter kupfticket.com. Mehr Infos online unter nycmusikmarathon.com

gibt es in der Stadttrafik Mattighofen oder online unter kupfticket.com. Mehr Infos online unter nycmusikmarathon.com Bei Schlechtwetter finden die Konzerte nicht im Voglpark, sondern im Stadtsaal statt

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar