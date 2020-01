"Im Nachhinein betrachtet, hatte ich wohl nie ernsthaft vor das Rauchen zu beenden. Denn wie könnte es sonst sein, dass man ein halbes Leben lang den Zeitpunkt, an dem man seine Letzte raucht, vor sich herschiebt? So zählte der Besuch am Rauchfreiprogramm zu einem weiteren Versuch mal ‘wieder’ aufzuhören. Während des Seminars begriff ich zu meiner Überraschung jedoch relativ schnell, dass der beste Zeitpunkt aufzuhören, genau nach meiner ersten Zigarette gewesen wäre.