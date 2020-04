Nun wieder Wochen- und Bauernmarkt in Braunau

Ab 15. April versorgen am Mittwochvormittag am Oberen Stadtplatz regionale Anbieter mit ihren Produkten. Ab Freitag, 17. April, wird auch der Braunauer Bauernmarkt wieder abgehalten. Natürlich gelten auch für den Besuch der Märkte die allgemeinen Bestimmungen zur Eindämmung der Coronavirus-Verbreitung. Der Abstand von mindestens einem Meter zwischen Besuchern muss eingehalten werden. Zudem wird empfohlen eine Mund-Nasen-Schutzmaske während des gesamten Aufenthaltes am Markt zu tragen. Desweitern wird empfohlen (Einweg-)Handschuhe zu tragen. Die Einkäufe sollen so rasch als möglich erledigt und danach sogleich der Nachhauseweg angetreten werden. Die Stadtpolizei ist dazu angehalten, die Einhaltung der Regelungen zu kontrollieren, so die Stadtgemeinde.



