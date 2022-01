Nun ist es fix: Nach mehr als 100 Jahren ist der FC Braunau Geschichte

"Wir können das alles nicht mehr bewältigen." Mit diesem Hilferuf hat sich Manfred Rothböck, Obmann des FC Braunau (Landesliga West), vor Monaten an die Vereinsmitglieder, Anhänger und die Stadtgemeinde gewandt. Dem voraus gingen elf mühevolle Jahre, in denen er und sein kleines Vorstandsteam versucht haben, den Verein am Leben zu erhalten. Vergebens, wie seit Freitagabend feststeht. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Clubheim fand sich niemand, der den im Jahr 1919 gegründeten Fußballverein weiterführen kann und will. Auch für den Obmann steht fest: "Es geht nicht mehr. Meine Kraft ist aufgebraucht."

Schlaflose Nächte

Das größte Problem des FC Braunau ist – im Gegensatz zu manch anderen Vereinen – nicht das Geld, sondern die mangelnde Unterstützung durch Ehrenamtliche. Die gesamte Arbeit, vom Betreiben der Kantine bis zum Kassieren der Eintrittsgelder, sei an einer Handvoll Leuten hängen geblieben. "Wir wussten gar nicht mehr, wie wir die Heimspiele überhaupt noch organisieren können. Das hat mich so beschäftigt, dass es mich um den Schlaf gebracht hat", sagt Rothböck. Auch die Suche nach (jungen) Verstärkungen für das Vorstandsteam blieb trotz intensiver Bemühungen ergebnislos. Selbst die vor wenigen Wochen getätigte Ansage, den Verein – sollte sich an der Situation nichts ändern – aufzulösen, änderte nichts.

Und so kam, was kommen musste. Da am Freitagabend auf die Frage, ob jemand bereit sei, den Verein zu übernehmen, nur kollektives Schweigen das Clubheim füllte, wird der FC Braunau beim Oberösterreichischen Fußballverband für die neue Saison keine Mannschaft mehr melden und Ende Juni aufgelöst werden. Ein Schritt, der wehtut, aber laut Rothböck unausweichlich ist. "Wir haben lange gekämpft, aber jetzt wird es Zeit, der bitteren Wahrheit ins Auge zu schauen."

Getan ist die Arbeit des Obmanns damit aber noch lange nicht. In den nächsten Monaten kommen auf ihn und seine Helfer noch unzählige Gespräche und Entscheidungen zu. Was Manfred Rothböck dabei besonders am Herzen liegt, sind die rund 90 Kinder, die aktuell beim FC Braunau spielen. Ein Großteil soll bei den Vereinen ATSV Ranshofen und Union St. Peter/H., mit denen bereits eine Spielgemeinschaft besteht, unterkommen. "Wir haben schon zwei erfolgreiche Jahre hinter uns und das soll so bleiben. Das Miteinander funktioniert, ist unpolitisch, ohne Vereinsbrille, kollegial und ausschließlich auf das Wohl der Kinder ausgerichtet. Genau so wollen wir weitermachen", sagt Markus Skiba, Koordinator der Spielgemeinschaft.

Deutlich weniger harmonisch dürfte die Spielgemeinschaft der Kampfmannschaften von Braunau und Ranshofen funktionieren. Offenbar passt die Chemie einfach nicht. Dennoch wollen sich beide Vereine am Riemen reißen, um die Frühjahrssaison ordentlich zu Ende zu spielen. Dass angesichts der angespannten Situation der Abstieg aus der Landesliga West noch abgewendet werden kann, ist aber eher unwahrscheinlich – bei nur sieben Punkten aus 13 Spielen. Fest steht jedenfalls, dass bereits in der Rückrunde sämtliche Meisterschaftsspiele in Ranshofen ausgetragen werden.

Das bittere Ende

Es sind Aussichten, die Manfred Rothböck das Herz schwer machen. "Trotzdem bin ich erleichtert, dass endlich eine Entscheidung gefallen ist. Jetzt werden wir schnellstmöglich die nötigen Schritte einleiten und uns Mühe geben, dass die Vereinsauflösung ordentlich über die Bühne geht. Dann hat alles ein Ende. Leider ein bitteres."