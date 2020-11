Nun auch Lizenz für Flugzeug-Wartung

Als bedeutender Flugzeugteile-Zulieferer ist zwar auch FACC durch die Luftfahrtkrise im Sog der Corona-Pandemie in Turbulenzen geraten. Die Langfristprognose der Luftfahrt zeige aber klar: In den nächsten Jahrzehnten werde die Anzahl der Flugpassagiere wieder deutlich steigen, so das Unternehmen. Ein immer wichtigeres Leistungsfeld von FACC liege in der Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugkomponenten und -systemen.

Mit einer nun erhaltenen EN-9110-Zertifizierung rücke FACC in die weltweite Champions League der Wartungs- und Instandhaltungsbetriebe vor. Mit diesem Qualitätssiegel erfülle man die Voraussetzungen, Flugzeugkomponenten und -systeme aller möglichen Hersteller in das Service aufnehmen zu dürfen.

FACC ist in Österreich das einzige Unternehmen mit dieser Zertifizierung und zählt zu einem weltweit kleinen Kreis an berechtigten Spezialfirmen, so das Innviertler Unternehmen. EN 9110 definiert den Standard eines zuverlässigen Qualitätsmanagements für alle Unternehmen, die in der zivilen und militärischen Luft- und Raumfahrt in der Reparatur, Wartung und Instandhaltung tätig sind. "Flugzeuge sind technisch hochkomplex, dementsprechend streng sind die Anforderungen an Unternehmen, damit sie diese Services durchführen dürfen", sagt Robert Machtlinger, CEO bei FACC. "Wir können mit diesem Qualitätssiegel ab sofort nicht nur selbst produzierte Flugzeugteile, sondern auch Komponenten und Systeme aller Hersteller in die Wartung und Reparatur nehmen."