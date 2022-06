Notruf aus Mattighofen: Hausarzt dringend gesucht

"Tagtäglich rufen mich besorgte Bürger an, weil sie im Umkreis von zehn Kilometern schon sämtliche Ärzte angerufen haben und niemand mehr Patienten aufnimmt", schildert VP-Bürgermeister Daniel Lang die Notlage in Mattighofen. Der Stadt droht in wenigen Tagen ein hausärztlicher Versorgungsengpass. Wie berichtet, schließt Helmut Winkler in 22 Tagen seine Ordination. Übrig bleibt dann nur noch die Gemeinschaftspraxis von Thomas und Magdalena Steidl.

Bei 4000 Patienten im Quartal, können auch die Steidls keine weiteren Patienten mehr aufnehmen. Die Suche nach Nachfolgern für mittlerweile zwei unbesetzte Arztstellen in Mattighofen läuft auf Hochtouren, bis dato ohne Erfolg. Das verunsichert die Mattighofner: "Die Leute fragen mich, woher sie Rezepte oder Überweisungen zu Fachärzten bekommen. Bevor 2014 Doktor Hochreiter seine Praxis schloss, hat es mit ihm vier Arztpraxen bei einer Einwohnerzahl von unter 6000 gegeben. Heute stehen wir bei zirka 7300 Einwohnern und der einen Arztpraxis von Doktor Steidl. Das ist ein Wahnsinn", sagt Lang.

10.000 Euro würde ein Nachfolger einmalig von der Stadtgemeinde bekommen. Diese Förderung trägt allerdings keine Früchte.

Vier von den momentan offenen Hausarztstellen im Bezirk Braunau befinden sich in den Städten Braunau, Altheim und zweimal Mattighofen. Der Grund für dieses Stadtarztproblem dürfte daher klar die Hausapotheke sein, die ein lukratives zweites Standbein ist. Befindet sich in Praxisnähe eine öffentliche Apotheke, wie es in den Städten der Fall ist, wird dem Arzt keine Hausapotheke genehmigt. Lang sieht nur in der Veränderung dieser Regelung eine Chance.

Primärversorgungszentrum?

Das Problem in Mattighofen ist sowohl der Ärztekammer als auch der Gesundheitskasse (ÖGK) bekannt. "Wir haben bereits frühzeitig Maßnahmen gesetzt, um einer drohenden Versorgungslücke vorzubeugen. Bereits 2020 gab es ein Treffen mit den Hausärzten in und um Mattighofen. Dabei wurden verschiedene Möglichkeiten zur Erweiterung der ärztlichen Kapazitäten präsentiert, wie zum Beispiel erweiterte Stellvertretung, Ausweitung auf Gruppenpraxis. Diese haben auch einige Ärzte in der Umgebung genutzt", teilt die ÖGK auf OÖN-Anfrage mit. "Mit dem Land und der Ärztekammer sind wir uns einig, dass Mattighofen ein sehr gut geeigneter Standort für ein Primärversorgungszentrum ist. Dafür gibt es aktuell neben dem attraktiven Honorar auch hohe Investitionsförderungen aus EU-Mitteln. Unabhängig von der gewünschten Praxisform laden wir Interessenten ein, sich zu melden", heißt es in der Stellungnahme.

Ein Hinweis: Die Internetplattform arztsuche.aekooe.at zeigt jene Ärzte an, die noch Ressourcen frei haben.