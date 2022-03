Notquartier ist wieder geschlossen

Rund 100 Betroffene wurden vom Roten Kreuz betreut, alle sind zwischenzeitlich in entsprechende Dauerquartiere verlegt worden bzw. bei Privatpersonen untergekommen. Sollte es zu neuerlichem Bedarf kommen, könne das Notquartier in Braunau jederzeit wieder "hochgefahren" werden, so das Rote Kreuz.

Dank gelte den vielen eingesetzten Helfern, darunter den Dolmetschern, die das Angebot erst möglich gemacht hätten. Aus der Bevölkerung habe es sehr viele Hilfsangebote gegeben.