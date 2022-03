Notquartier in Bezirkssporthalle

Nach kurzer Vorlaufzeit ging am Samstag das vom Roten Kreuz in der Bezirkssporthalle Braunau betriebene Quartier in Betrieb.

Ausgelegt auf 100 Menschen, sind am Samstagnachmittag bereits die ersten Hilfesuchenden in Braunau eingetroffen. Es handelt sich vorwiegend um Familien, die erschöpft sind, so das Rote Kreuz, das mit mehr als zehn Helfern im Einsatz ist – unterstützt durch ehrenamtliche Dolmetscher. Nur mit deren Hilfe könne die Sprachbarriere überwunden werden.