Lohberger-Geschäftsführer Reinhard Hanusch und Vertriebsleiter Thomas Gamperl im Gespräch über historisch volle Auftragsbücher. Corona, die Angst vor dem Blackout, die steigenden Energiepreise. Ich nehme an, Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt? Hanusch: Die sind historisch voll. Heuer verlassen mehr als 8000 Geräte unser Haus. In Kürze werden es wohl 10.000 werden. Was ist der größte Treiber? Hanusch: In der Pandemie haben die Leute mehr gekocht und wollten es sich zuhause schön machen. Der