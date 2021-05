Noch kein grünes Licht für Hotelbau, aber viel Zuversicht

Bereits im Dezember 2018 berichteten die Innviertler Nachrichten erstmals über ein geplantes großes 14-Millionen-Hotelprojekt in Engelhartszell. Die JUFA-Gruppe, die derzeit 62 Hotels, 47 davon in Österreich, betreibt, plant an der Donau ein Projekt mit 65 Zimmern und rund 170 Betten. Der Baubeginn verzögert sich aber seit 2019.