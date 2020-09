Noch genügend Lehrstellen sind vorhanden

Angebote gebe es noch für viele Berufssparten, wie Büro, Handwerk, Technik oder Dienstleistung. Ähnlich ist die Situation im Bezirk Schärding, wie Leiter Harald Slaby betont. "Einer der wenigen Lichtblicke tut sich am Lehrstellenmarkt auf. Bei den 15- bis 19-Jährigen ist die Zahl der Arbeitssuchenden sogar leicht zurückgegangen, es gibt für Lehrstellensuchende nach wie vor genügend Jobangebote", sagt Slaby.

Mit Ende August waren im Bezirk Ried 1415 Personen arbeitslos gemeldet, die Arbeitslosenquote lag bei 4,7 Prozent, im Vorjahr waren es zum selben Zeitraum 3,7 Prozent. Ähnlich ist die Situation in Schärding, wo 1150 Personen eine Arbeit suchen, das ist eine Quote von 4,5 Prozent.

Weitere 2500 Personen befinden sich im Bezirk Schärding derzeit in Kurzarbeit. "In manchen Branchen läuft es mittlerweile wieder ganz gut, in anderen aber eher schlecht", sagt Slaby.

Rieds AMS-Jagereder appelliert an die Firmen: "Die Bereitschaft der Unternehmen, auch Jobsuchenden eine Chance zu geben, die nicht zu 100 Prozent die Anforderungskriterien erfüllen, wäre eine wichtige Voraussetzung und wird vom AMS mit Fördermitteln lukrativ unterstützt."