Noch acht Monate bis zur Gartenschau, und Wolfsegg ist schon ganz aufgewühlt

Die Bagger sind bereits angerollt, in Wolfsegg hat das große Graben für die OÖ. Gartenzeit 2023 begonnen, die auch viele Gartenfreunde aus dem Innviertel locken wird.

Auf einem rund zehn Hektar großen Gelände, das die Orte Wolfsegg und Kohlgrube verbindet, entstehen Blumenbeetanlagen, Themengärten, Wege, Parks, Spielplätze, eine Toilettenanlage und Ausschankbereiche. Was die Bepflanzung betrifft, werden heuer noch alle Stauden gesetzt. Die rund 26.000 Blumen kommen erst im Frühjahr dazu.

Wolfseggs künftige Gartenwelt mit Panoramablick auf die Alpen im Süden wurde von der Wiener Landschaftsarchitektin Carla Lo entworfen. Die steirische Garten- und Pflanzplanerin Julia Schachinger verantwortet die florale Ausgestaltung.

Alle Gärtnereibetriebe in Oberösterreich wurden von ihr eingeladen, Angebote abzugeben, so wie auch bei den Bau- und Grabungsarbeiten alle Aufträge an regionale Betriebe vergeben wurden. "Was mich begeistert, ist der Zusammenhalt im Ort", sagt Manfred Ettinger. "Alle stehen geschlossen hinter diesem Projekt, das für den Ort ja auch eine Riesenchance ist." Ettinger ist der Geschäftsführer der Wolfsegger Gartenschau. 22 Info-Veranstaltungen für die Bevölkerung hat es bereits gegeben. "Alle örtlichen Vereine sind mit im Boot", sagt der Eferdinger. "Während der Gartenschau übernimmt jeder Verein eine Woche lang den Ausschank."

Derzeit arbeitet Ettinger mit einem dreiköpfigen Team. Wenn die Gartenschau am 17. Juni eröffnet wird, braucht er aber rund 60 Helferinnen und Helfer.

Helfer werden noch gesucht

"Ich denke vor allem an Ferialarbeiter oder Ferialpraktikantinnen", sagt er. Sie werden nicht nur zur Pflege der Gärten gebraucht, sondern auch im Kassenbereich und in der Gastronomie. Dazu kommen 45 Kulturveranstaltungen während der dreimonatigen Gartenzeit. Einen Sommer lang wird es in der kleinen Hausruckgemeinde rundgehen.

Die ehemalige Bergbaugemeinde mit ihren 2000 Einwohnern wird sich in den kommenden Monaten für den großen Ansturm herausputzen. Aus ganz Oberösterreich und darüber hinaus werden Gartenliebhaber erwartet. "Um unseren Besuchern die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erleichtern, werden wir einen Elektrobus-Shuttle zwischen Bahnhof und Ortskern anbieten", kündigt Ettinger an.