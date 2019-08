Mit dem Slogan "Schlechtes Gewissen? Nimm dein Glumpert bitte mit" will die Gesunde Gemeinde Engelhartszell ein deutliches und sichtbares Zeichen gegen das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfällen in der Natur setzen. Das Problem der Vermüllung gebe es nicht nur in den Weltmeeren, denn auch unsere Region werde immer mehr mit Abfällen belastet, so Bernhard Hatheier, der Leiter des Arbeitskreises der Gesunden Gemeinde Engelhartszell.

Entlang der Bundesstraße am Donauufer und des Donauradweges würden viele Leute ihren Müll entsorgen. Mit den aufgestellten Transparenten wolle man Bewusstseinsbildung für mehr Umweltschutz schaffen. "Müll hat auf der Straße, in den Wiesen, im Wald und an oder in der Donau nichts verloren. Damit man kein schlechtes Gewissen haben muss, nimmt man sein Glumpert einfach mit. Es ist uns wichtig, dass unsere Heimat sauber und lebenswert bleibt. Dieses Ziel können wir nur erreichen, wenn wir alle zusammenhelfen und jeder seinen Beitrag leistet", so Hatheier.