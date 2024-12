Nikolaus-Sonderpostamt und Krippenausstellung in der Furthmühle in Pram

In Pram findet eine Krippenausstellung statt.

Am Freitag, 6. Dezember, findet das traditionelle Nikolaus-Sonderpostamt des IBSV (Innviertler Briefmarkensammler Verein) zum 52. Mal statt. Im Freilichtmuseum Furtmühle in Pram werden von 11 bis 15 Uhr Postsendungen angenommen und mit dem Sonderstempel, einem freundlichen Nikolaus, der aus seinem Buch liest, versehen. Eine Nikolaus-Marke wird als personalisierte Marke sowie fertige Belege als Schmuckkuvert und Maximumkarten angeboten. Weiters kann von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, in der Furthmühle auch die Krippenausstellung der Krippenfreunde Hausruck-Geboltskirchen besucht werden.

Beginn der Ausstellung ist am Freitag, ab 11 Uhr, im Rahmen des Nikolaus-Sonderpostamtes. Weitere Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage www.furthmuehle.at.

