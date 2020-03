Was rollt mit der "Night of Wheels" auf die Messestadt Ried zu? Während die Tuning-Szene jubelt und den 31. Mai herbeisehnt, verweisen Kritiker auf Erfahrungen aus Wels. "Nein, nein, nein! So eine Veranstaltung kommt mir sicher nicht mehr nach Wels. Es geht um Sicherheit und Ordnung", sagte der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) im Juni 2019 nach der "Night of Wheels" im Welser Messegelände – im Umfeld war es zu allzu rasanten Szenen gekommen.