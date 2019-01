Nichtbeachtung der Straßensperren wird sanktioniert

WALDZELL. Wer Straßensperren missachtet, muss 20 Euro Strafe zahlen. Ein Steckenbleiben im Schnee ist wesentlich teurer

„Die Leute verlassen sich oft blind auf ihr Navi", beklagt Kontrollinspektor Norbert Riedl der PI Waldzell. Bild: Alois Litzlbauer

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Waldzell waren in den vergangenen Tagen zahlreiche Straßen nicht passierbar. Die meisten Verkehrsteilnehmer hätten sich an die Sperren gehalten, sagt Kontrollinspektor Norbert Riedl von der PI Waldzell. Viele, aber nicht alle. "Ich weiß von einem VW Touareg der im Redltal steht. Und auf der Kobernaußer Landesstraße parkt seit Tagen ein Lkw. Beide Fahrzeuge konnten bis jetzt (das Gespräch fand am Montag statt, Anm. der Red.) nicht geborgen werden", sagt Norbert Riedl. Wer beim Befahren einer gesperrten Straße erwischt wird, bezahlt 20 Euro Strafe. Tiefer in die Tasche greifen müssen jene, deren Fahrzeuge stecken bleiben. "Das sind dann drei-, vierhundert Euro und mehr", weiß Riedl.

Ruhig war es auf der Polizeiinspektion Waldzell in den vergangenen Tagen nicht. "Die Leute rufen an und fragen, auf welchen Straßen sie noch fahren können, anstatt sich selbstständig zu informieren. Es gab sogar schon Anrufer, die wissen wollten, wo man in der Nähe gut essen kann. Und als der Sturm Kyrill bei uns gewütet hat, haben Menschen angerufen und gefragt, ob wir nicht zum Dachdecken kommen. Das hatten wir alles schon", sagt Riedl.

Passiert sei trotz der Sperren wenig. Riedl hat dennoch eine Empfehlung. "Es ist grundsätzlich wichtig, auf die Verkehrszeichen zu achten. Viele verlassen sich blind auf ihr Navi, können dann nicht mehr umdrehen und bleiben stecken. Das könnte man in den meisten Fällen vermeiden."

