"Nicht mehr nur Fachkräfte fehlen uns, sondern auch Arbeitskräfte"

Der Bezirk Braunau ist anders, das wurde beim Wirtschaftskammer-Empfang deutlich. Während WKO-Bezirksstellenleiter Klaus Berer von einer weiterhin guten Konjunktur berichtete, zeichnete WKO-Präsidentin Doris Hummer ein anderes Bild. "Die Hochkonjunktur ist vorbei, die Stimmung hat sich gedreht, die Mehrheit blickt nicht mehr optimistisch in die Zukunft", das mache ihr Kopfzerbrechen, so Hummer.

Im Bezirk Braunau sei man aber weiterhin guter Dinge, zwar sei die Auslastung nicht mehr auf 130 Prozent, aber auf 80 bis 90 Prozent, erklärte Berer. "Die Unternehmen sind froh, dass sie wieder mal kurz durchschnaufen können", sagte er. Was sich als Konjunkturbremse erweise, sei der Arbeits- und Fachkräftemangel.

"Infrastruktur verbessern"

Ein Thema, das auch die Verantwortlichen der Hammerer Aluminium Industry (HAI) beschäftigt, wie Technikvorstand Markus Schober bestätigte. "Der herausfordendste unserer sechs Standorte ist unserer hier in Ranshofen. Wir sind extrem schnell gewachsen, aber das Personal ist eine große Herausforderung. Ich spreche nicht mehr nur vom Fachkräftemangel, sondern generell vom Arbeitskräftemangel", sagte dieser. Das sei nicht so in den deutschen Werken und liege vermutlich auch am starken Mitbewerb in der Region. "Wir müssen Leute herholen, dann bleiben sie auch da", ist er sich sicher, aber nur, wenn auch die Infrastruktur weiterhin angepasst werde: Öffentliche Verkehrsmittel, ein Angebot an Wohnungen und anderen Unterkünften. "Wir können unsere Leute meist nur in Simbacher Hotels unterbringen", kritisierte Schober.

Und forderte weitere Maßnahmen: "Es kann doch nicht sein, dass ich mit dem Auto teilweise schon fast schneller in München bin als in Salzburg." Er lobte im gleichen Atemzug auch die WKO, die sich um genau diese Infrastrukturmaßnahmen bemühe.

Zum Thema Wohnen brachte Remax-Experte Christian Haidinger interessante Fakten mit: "Wir haben eine sehr dynamische Preisentwicklung im Bezirk Braunau. Wenn wir die Preise im Jahr 2010 als 100-Prozent-Marke ansehen, dann sind wir jetzt schon bei 180 Prozent, bundesweit liegt der Schnitt bei 130 Prozent", sagte er. Natürlich, man sei in Braunau mit günstigeren Preisen gestartet, aber diese starke Entwicklung nach oben sei nicht gut.

"Wir brauchen leistbaren Wohnraum! Wir haben in Braunau viele Grundstücke, aber die werden gehortet. Man müsste sie verfügbar machen", so Haidinger. Hohe Bauvorschriften machen zudem das Bauen nicht gerade leichter, das müsse sich ändern, so der Immobilien-Experte. Von einer Immobilienblase spricht er nicht, denn die Preise rund um den Bezirk seien höher, Ausnahme: der Bezirk Ried.

Seinen ersten öffentlichen Auftritt hatte Gerald Kronberger, der heute Abend offiziell als Bezirkshauptmann angelobt wird. Er lobte den erfolgreichen Wirtschaftsstandort und freue sich auf eine überregionale Zusammenarbeit, "denn nur so können wir gemeinsame, vernünftige Lösungen finden."

Kabarettist Mario Sacher brachte nicht nur Klemens Steidl zum Lachen. Bild: HCH-Fotopress

Diskussionsthema Lkw-Transitverbot

Mit Ende Jänner sollte in Salzburg auf der B156 ab Lamprechtshausen ein Transitverbot für Lkw in Kraft treten, wir berichteten mehrmals. Das Verbot wird nun bis März ausgesetzt, erstmal werden weitere Daten erhoben. Wie berichtet, wollen die Politiker auf Landesebene ein gemeinsames "Mobilitätpaket" für die Grenzregion ausarbeiten, man sei bestrebt, eine Lösung zu finden, die für beide Länder zufriedenstellend sei.

Viele Innviertler befürchten, dass sich bei einem Transitverbot auf der B156 viel Ausweichverkehr auf die B147 verlagern werde und eben an dieser Strecke die Belastung weiter erhöhe. Die beabsichtigte Sperre für den Liefer- und Durchzugsverkehr durch das Bundesland Salzburg verursache bei den Unternehmen entlang der B 156 große Unruhe, so WKO-Obmann Klemens Steidl.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at