Nicht angeschnallt: Innviertler (35) nach Unfall am Straßenrand gefunden

Der Einheimische war gegen 22 Uhr mit seinem Pkw auf der L1039 unterwegs, als er auf Höhe der Ortschaft Schauberg die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Fahrzeug kam nach links von der Sonnleitener Bezirksstraße ab und krachte seitlich gegen ein Warthäuschen aus Holz.

Aus ungeklärter Ursache kam der Innviertler nach links von der Fahrbahn ab. Bild: Manfred Fesl

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 35-Jährige, der nicht angegurtet war, auf die Beifahrerseite geschleudert. Er zog sich schwere Verletzungen zu, schaffte es aber noch, durch das Beifahrerfenster aus dem Wrack zu klettern. Nachkommende Autofahrer fanden die Schwerverletzten am Straßenrand liegend, leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 35-Jährige in das Krankenhaus Ried gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Der Verletzte konnte sich durch ein Seitenfenster ins Freie retten. Bild: Manfred Fesl

Nicht nur am Pkw entstand Totalschaden, auch das Wartehäuschen wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Für die Aufräumarbeiten rückten die Freiwilligen Feuerwehren Frauschereck und St. Johann am Walde an. Sie standen gut eineinhalb Stunden lang im Einsatz.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf Höhe der Ortschaft Schauberg im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde (Bezirk Braunau am Inn)

