Nicht angegurtet: 23-Jährige bei Unfall in Mehrnbach verletzt

Die winterlichen Fahrverhältnisse sind einer Pkw-Lenkerin am Morgen des Stefanitages im Innviertel zum Verhängnis geworden: Die 28-Jährige war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Wiener und einer 23-jährigen Innviertlerin auf dem Güterweg Fritzging unterwegs, als sie auf Höhe der Ortschaft Gobrechtsham bei Glätte die Kontrolle über ihr Auto verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Während die beiden Wiener den Unfall unverletzt überstanden, wurde die 23-Jährige so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste. Eigenen Angaben zufolge dürfte sie nicht angegurtet gewesen sein, teilte die Polizei am späten Vormittag mit.

