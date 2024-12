Next World Factory: Schule und Technik finden zusammen

Mit der Next World Factory setzt das Gurtener Maschinenbauunternehmen Fill den nächsten Schritt in die (Bildungs-)Zukunft. Bereits seit drei Jahren bietet das Future Lab ein Labor, in dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf spielerische Art und Weise die Welt der Digitalisierung und die neuesten Technologien entdecken können. Diese Idee wurde nun mit der Next World Factory weiterentwickelt und ausgebaut.