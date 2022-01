Neuzulassungen: Anteil an E-Autos erneut gestiegen

Im Bezirk Braunau sei der Anteil der E-Autos an den Neuzulassungen im Vorjahr bei 19,6 Prozent (416 E-Autos), im Bezirk Ried bei 18,8 Prozent (315) und im Bezirk Schärding bei 18,7 Prozent (192) gelegen, so der Verkehrsclub.

"E-Pkw kommen sowohl in der Stadt als auch in den Regionen auf einen immer höheren Anteil bei den Neuzulassungen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Unternehmen", so VCÖ-Experte Michael Schwendinger. In Österreich seien im Vorjahr zwei Drittel aller neuen Pkw auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen worden.