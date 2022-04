Neunjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag im Innviertel: Gegen 17 Uhr war ein Neunjähriger in Polling unvermittelt auf die Fahrbahn der B141 gelaufen. Eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, die in Richtung Altheim unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Ihr Wagen erfasste den Buben, er wurde zu Boden geschleudert. Eine Zeugin setzte die Rettungskette in Gang. Das verletzte Kind wurde in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht, teilte die Polizei am Abend per Aussendung mit.