Neun Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Zum Unfall kam es, als gegen 14 Uhr ein 54-Jähriger verkehrsbedingt bremsen musste. Mit ihm im Fahrzeug saß eine 65-Jährige aus München. Ein 53-jähriger aus Stuttgart konnte nicht mehr rechtszeitig anhalten und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. In seinem Fahrzeug befand sich seine fünfköpfige Familie. Es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen Niederländers, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. "Durch die Kollision wurde dessen Fahrzeug um 180 Grad gedreht und rechts in das angrenzende Feld geschleudert. Der Pkw des 53-Jährigen schleuderte gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw des 54-Jährigen", so die Polizei weiter. Der Niederländer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schweren Gerät befreit werden. Alle sechs Insassen des Stuttgarter Fahrzeuges wurden verletzt. Der 54-Jährige und die Münchnerin wurden bei dem Unfall ebenfalls eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Alle neun verletzten Personen wurden in die Krankenhäuser Ried und Braunau gebracht.