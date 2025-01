Neujahrsvorsätze: Rappelvolle Fitnessstudios im Jänner? Jein.

New year, new me? Jedes neue Jahr starten Millionen von Menschen mit den Vorsätzen, ihr Leben zu verändern. Mehr Sport treiben ist ein Klassiker. Also ab ins Fitnessstudio! Doch die anfängliche Motivation schwindet mit jedem Training, die Sporttasche immer weiter in die hintere Ecke. Die einzige regelmäßige Bewegung ist die auf dem Konto – und zwar, wenn der monatliche Mitgliedsbeitrag abgebucht wird. Scherzhaft ist von "Sponsoring-Verträgen" die Rede.