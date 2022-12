Neujahrsbläser besuchten Rieder OÖN-Redaktion

Verantwortlich dafür sind die Musikanten der Stadtkapelle Ried, die heuer am 27. und 28. Dezember unterwegs waren und auch viele Rieder Betriebe und Lokale mit einem musikalischen Neujahrsgruß überraschten. "Wir werden überall sehr freundlich empfangen, die Resonanzen sind wirklich super, es macht wirklich Spaß", so die Neujahrsbläser bei einem Besuch in der Rieder Redaktion der OÖN. Auf dem Foto (von links): Lorenz, Gregor, Thomas, Christina, Marlene, Lena, Lukas (Streif)

