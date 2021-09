Neuhofen "rockt" die 1. Südwest

Auch wenn erst drei Runden gespielt sind, werden bereits wieder Erinnerungen an den Herbst 2020 wach. In der Bezirksliga West musste der FC Munderfing coronabedingt das Meisterschaftsderby gegen Eggelsberg/M. absagen. Es gibt im Innviertler Unterhaus fünf Teams, die noch eine weiße Weste haben. In der Bezirksliga West Neumarkt/P., Lambrechten (1. Nordwest), Neuhofen/I. (1. Südwest), Schwand (2. Südwest) und Bruckmühl (2. West).