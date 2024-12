Neuhofen im Innkreis: Auto von 24-Jähriger fing während Fahrt Feuer

Die 24-jährige Rumänin war am Montagabend mit ihrem Wagen in Neuhofen im Innkreis in Fahrtrichtung Ried unterwegs. In der Ortschaft Kohlhof bemerkte die Lenkerin, dass Rauch im Bereich des rechten, vorderen Scheinwerfers aufstieg. Die Frau konnte das Auto gerade noch parallel zur Landesstraße abstellen und aussteigen, bevor das Feuer auf den Motorraum übergriff. Gleich darauf begann das Fahrzeug im Motorraum zu brennen.

Lokalisierung: Ortschaft Hohlhof bei Neuhofen im Innkreis (Bezirk Ried)

Die Feuerwehren Neuhofen und Kohlhof rückten an und löschten das Feuer. Die 24-Jährige wurde nicht verletzt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen, um die Brandursache festzustellen.

Bild: FF Neuhofen im Innkreis

