Groß ist der Bedarf an Bauland in Saiga Hans, das zeige die Nachfrage: "Verfügbares ist immer schnell reserviert", sagt VP-Bürgermeister Konrad Nagl. Ein neues, großes Infrastrukturprojekt soll Abhilfe schaffen: Am Ortsrand entstehen 18 Baugründe und zwei Mehrparteienhäuser, dazu wird ein eigenes Heizkraftwerk gebaut, die Warte berichtete. Bauherr ist ein Land- und Forstwirtschaftsunternehmen.