Neues Studio "Planet A"

Die Innviertlerin ist seit zwölf Jahren in der Einrichtungsbranche tätig und eröffnet an diesem Wochenende ihren "Planeten A" samt Schauraum mit einer Hausmesse: am Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr, wobei auch Profi-Köche aufgeboten werden.

Bei der Planung der eigenen vier Wände gehe es um das Wohlfühlen und optimale Ressourcennutzung. Das Erbstück lasse sich mit neuen Einrichtungsgegenständen kombinieren. "Funktionalität und Gemütlichkeit sind mir bei der Neugestaltung bestehender Räume ebenso wichtig wie bei der Einrichtung von Neubauten", so Langmaier.