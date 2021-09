Neues Schildersystem für die Freizeit

Die "Stadtregion Ried" will im Verbund der Gemeinden Aurolzmünster, Hohenzell, Mehrnbach, Neuhofen, Ried und Tumeltsham Projekte besser aufeinander abstimmen, auch im Bereich Freizeit: Nach der Errichtung eines "Generationenparks" in Ried und Verbesserungen im Radwegenetz geht es jetzt an die Fertigstellung eines Beschilderungskonzeptes. Sieben Radtouren, acht Wanderrundwege und elf Laufrunden, die durch Verbindungswege verknüpft sind, warten darauf, entdeckt zu werden. Die unterschiedlichen Varianten haben jeweils ein bestimmtes Thema und sollen für leichte bis mittlere Konditionslevel geeignet sein. Die Einstiegspunkte befinden sich hauptsächlich in den Ortszentren bei Infopoints.

Ein einheitliches Beschilderungssystem und eine neue gemeinsame Freizeitkarte sollen Orientierung bieten. Mit unterschiedlichen Farben und Symbolen werden die Rad-, Wander- und Laufwege unterscheidbar gemacht.

"Wir haben versucht, alle wichtigen Freizeitanlagen und Naherholungsangebote zu verbinden und die Gastronomiebetriebe der Region mittels Rad oder zu Fuß zu erschließen", sagt Georg Stieglmayr, Bürgermeister in Mehrnbach.