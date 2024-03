Neues Projekt soll Tourismusbetriebe sichtbarer machen

Schwer vorstellbar, dass es in Zeiten der Digitalisierung nach wie vor touristische Dienstleister gibt, die online nicht buchbar sind oder zum Teil über keinen eigenen Internetauftritt verfügen. Mit dem Interegg-Projekt (Europäische territoriale Zusammenarbeit) "Grenzenlos digital" wurde eine touristische Digitalisierungsoffensive in Oberösterreich und Ostbayern gestartet, die hier Abhilfe schaffen soll. Das Ziel ist eine nachhaltige Tourismusentwicklung im grenznahen Bereich.

Projektpartner sind der Tourismusverband Ostbayern, die Oberösterreich Tourismus GmbH sowie die Tourismusverbände Donau Oberösterreich, Entdeckerviertel, S’Innviertel und Ferienregion Böhmerwald. Wissenschaftlich begleitet wird das Vorhaben vom Institut Centouris der Universität Passau. Das Projekt wurde bereits im September 2023 gestartet und läuft bis August 2026. Das Budget beträgt 2,7 Millionen Euro. 75 Prozent davon werden von der Europäischen Union gefördert. "Unsere Zielgruppe sind Dienstleister, die regelmäßig Übernachtungen oder Erlebnisse, Touren und Aktivitäten kostenpflichtig oder kostenlos anbieten. Diese können gewerblich, privat oder auch öffentlicher Natur sein", sagte Michael Braun, Vorstand des Tourismusverbandes Ostbayern, bei der offiziellen Projektpräsentation an der Universität Passau.

1000 Leistungsträger

Im Zuge des grenzüberschreitenden Projektes werden 1000 touristische Leistungsträger (je 500 in Bayern und 500 in Oberösterreich) über Digitalisierungs-Coachings kostenlos sensibilisiert und informiert. Dadurch sollen neue, online buchbare Angebote entstehen. Vor allem Verantwortlichen in der kleinstrukturierten Tourismusbranche, denen es oft schwerfällt, die richtigen digitalen Formen für sich zu finden und umzusetzen, soll hierbei unter die Arme gegriffen werden. Nach Beendigung des Projektes soll es mindestens 200 (100 in Bayern und 100 in Oberösterreich) neue online buchbare Angebote geben. Die touristischen Leistungen werden in einem digitalen, grenzüberschreitenden Reisebegleiter dargestellt.

Chance für das Innviertel

Auf viele teilnehmende Betriebe aus dem Innviertel hofft Gerald Hartl, Geschäftsführer vom Tourismusverband S’Innviertel. "Es ist eine große Chance, vor allem für kleinere Gastgeber, deren Online-Auftritt nicht wirklich zeitgemäß ist, beziehungsweise für jene, die digital nicht präsent oder noch auf keiner Buchungsplattform wie zum Beispiel Booking.com zu finden sind. Ich sehe das Projekt als eine tolle Gelegenheit, das Innviertel noch attraktiver zu gestalten und dadurch noch mehr Touristen anzuziehen."

Die Einzel-Coachings finden bei den jeweiligen Betrieben vor Ort statt, sind kostenlos und beginnen ab sofort. Einzel-Coach für Tourismusbetriebe aus den Gemeinden der Region S’Innviertel ist Marlene Hangler, Tom Peiter für jene des Entdeckerviertels und Ursula Thaler für Betriebe des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich. Unterstützung erfahren die Betriebe zudem durch eine E-Learning-Plattform und Informationsveranstaltungen. Um ihren Internet-Auftritt zu verbessern, werden die Unternehmen, falls benötigt, mit einem Grundstock an professionellen Fotos ausgestattet. Die Fotoshootings werden von den E-Coaches organisiert.

Wie wichtig ein guter Online-Auftritt ist, erläuterte Stefan Mang, Geschäftsführer von Centouris: "Die Zahlen von Gästen, die ihren Urlaub online buchen, steigt seit der Coronapandemie rasant an. Im Jahr 2022 lag der Anteil der Online-Buchungen bei Kurzurlauben in Deutschland bei rund 66 Prozent, Tendenz steigend."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic