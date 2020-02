Neues Pilgern auf Moorpfaden

Den Auftakt bildet eine Eröffnungswanderung am 21. März – mit Start in Eggelsberg um 9 Uhr und Start in Ibm um 10 Uhr. Anmeldung und Auskünfte gibt es bei Maria Wimmer unter Tel.: 0650/5604123.

Geführt wird zu den schönsten Plätzen, erkundet werden das Naturschutz- und Europaschutzgebiet Ibmer Moor, der Moorboden um den Heratinger See samt Fauna und Flora sowie Findlingsblöcke am ehemaligen Gletscherrand.

