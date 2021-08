Neues Modelabel in der Gießerei

So wird am 3. September das Linzer Modehaus XILING eine Niederlassung in der Gießerei eröffnen. Das Unternehmen wurde vor mehr als 35 Jahren in Linz gegründet und hat sich auf fair produzierte und gehandelte sowie ökologische Mode spezialisiert. Inhaberin Janna Binder führt damit das von ihrer Mutter und Großmutter gegründete Geschäft in nächster Generation weiter. "Die Idee des Hauses hat uns sehr gut gefallen. Zwei Gastauftritte in Ried und die positiven Rückmeldungen haben mich dazu bewogen, eine eigene Niederlassung in der Gießerei zu starten", sagt Janna Binder.

Ein Flohmarkt der Firma GEA findet von 2. bis 4. September statt. Infos und Veranstaltungen sind unter www.giesserei-ried.at abrufbar.