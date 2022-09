Neues Lokal in Braunau: Lebenstraum erfüllt

Schon berühmt-legendär ist die Kellerbar in der Braunauer Färbergasse, die weitum als 8er-Haus bzw. "kinski" bekannt war. Jetzt hauchte Reinhard Grandl neues Leben in die alten Mauern: Er eröffnete seine erste eigene Bar und erfüllte sich damit einen Lebenstraum. Denn schon bereits als Stammgast im 8er-Haus liebäugelte er mit der Idee, ein eigenes Lokal zu eröffnen. Die Idee setzte er in die Tat um und lädt ab sofort in Reiner’s Café-Bar. Ausgeschenkt werden mit Uttendorfer Bierspezialitäten und Spezial-Bränden von Alex Brader aus Moosbach auch lokal hergestellte Getränke. Serviert werden auch kleine Snacks.

Nicht nur abends sollen es sich die Gäste bequem machen können, denn die Bar ist auch ein Café, in dem Kuchen und Muffins zum Kaffee serviert werden. Geöffnet ist die Bar Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 14 Uhr. Die Eröffnungsfeier findet heute, Samstag, 3. September, statt.